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Karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemeleri bırakıldı

Mahalleyi gösteren tabela Mahalle girişinde önlem alan özel kıyafetli jandarma ekipleri Yolun kapatılmasında kullanılan zırhlı araç Karakoldan detaylar Karantina altındaki mahalleden detaylar Özel kıyafet giymiş askerler Ekipleri malzeme getirmesi Jandarmaya teslim edilen temizlik...

05.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:29
Mahalleyi gösteren tabela
Mahalle girişinde önlem alan özel kıyafetli jandarma ekipleri
Yolun kapatılmasında kullanılan zırhlı araç
Karakoldan detaylar
Karantina altındaki mahalleden detaylar
Özel kıyafet giymiş askerler
Ekipleri malzeme getirmesi
Jandarmaya teslim edilen temizlik malzemeleri
Malzemelerin ekiplerce noktaya götürülmesi
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan Suruç'un Kırmit ve Siverek 'in Şekerli mahallelerinde yaşayan kişilere dezenfektan malzemeleri dağıtıldı.
Belediye ekiplerince temin edilen ve içerisinde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske ve eldiven bulunan koliler, karantina uygulaması kapsamında oluşturulan kontrol noktasına getirilerek buradaki jandarma ekiplerine teslim edildi. Yardım malzemeleri mahalledeki kişilere dağıtıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Merkezinde ve Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 ayrı istasyonda şimdiye dek 15 bin araç dezenfekte edildi. Karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemeleri bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Karantina, Jandarma, Siverek, Güncel

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Karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemeleri bırakıldı
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