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Karantinadaki Maltepe köyünde 12 gündür sessizlik hakim

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 410 kişinin yaşadığı Maltepe köyü karantinanın 12'nci gününde sessiz. Köyde bazı vatandaşlar bahçelerinde gündelik işlerini yaparken, bazıları da hayvanlarını otlatıyor.

10.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
Karantinadaki Maltepe köyünde 12 gündür sessizlik hakim
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 410 kişinin yaşadığı Maltepe köyü karantinanın 12'nci gününde sessiz. Köyde bazı vatandaşlar bahçelerinde gündelik işlerini yaparken, bazıları da hayvanlarını otlatıyor.

Çan Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Maltepe köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart saat 22.00 itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altında tuttuğu köyde karantinanın 12'nci gününde sessizlik hakim. Tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşlardan bazıları bahçelerindeki işleri yaparken, bazıları da hayvanlarını otlatıyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde ihbarla köye gelen ambulans yaşlı bir hastayı alarak Çan Devlet Hastenesi'ne götürdü. Muhtar Hüseyin Ekin, köyde her şeyin normal olduğunu ve karantina süresinin bitmesini beklediklerini söyledi. 410 kişinin yaşadığı Maltepe'de karantina pazar günü saat 22.00'de sona erecek.


- Çançanakkale

Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Çan, Güncel
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