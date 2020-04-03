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Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü

Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü Tekirdağ'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özbiçer, evden çıkma yasağı dolayısıyla görüşemediği kızı ile videolu konferans gerçekleştirdi.

03.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:06
Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özbiçer, evden çıkma yasağı dolayısıyla görüşemediği kızı ile videolu konferans gerçekleştirdi.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özbiçer (70), İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri vatandaşlar için uyguladığı evden çıkma yasağı dolayısıyla 1 aydır evinde tek başına yaşıyor. Evden çıkma yasağı dolayısıyla Muş'ta yaşayan kızı Ayfer Işık ve torunları ile görüşemeyen Özbiçer'in hasretini, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz dindirdi. Mehmet amcaya sürpriz yapan Muhtar Dilsiz, Özbiçer ailesini videolu konferans yöntemi ile yeniden bir araya getirdi.
Görüşme esnasında sık sık duygu dolu anlar yaşandı. Torunlarını yeniden görmenin heyecanını yaşan Mehmet amca, onları kameradan öpücük atarak selamladı. Yalnız yaşayan yaşlı adamın sevinci ise görülmeye değerdi. Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

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Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü
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