Karantinadaki misafirlerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan misafirler, çektikleri videolarla görevlilerin ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.Devletin imkanlarıyla 23 Mart'ta yurt dışından Sakarya'ya getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1904 kişi, Sakarya'da Sabahattin Zaim, Rahime Sultan, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk öğrenci yurtlarında gözlem altında tutuluyor.Kaldıkları odada çektikleri videolarla duygularını anlatan müzisyen Alara Baylan, karantinanın 9'uncu gününde olduğunu, görevlilerin kendilerine çok iyi baktığını söyledi.Görevlilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baylan, "Çok iyi insanlar tanıdım, buna vesile oldu. Herkes evde kalsın, burada bunu öğrendim. Her şey güzel olacak, buna inanıyorum. Dışarıda hep beraber yaşayacağımız bir hayat bizi bekliyor. Bir adım ötemizde, çok az kaldı. Birazcık daha sabır. Güzel günlere inancımız tam, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı."Burada yapılan hizmetler dört dörtlük"Öğrenci Enver Salkım da sunulan hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Burada yapılanları her akıl ve vicdan sahibinin takdir ve teşekkürle mukabele edeceğine inanıyorum çünkü gerçekten burada yapılan hizmetler dört dörtlük ve çok samimi şekilde yapılıyor." diye konuştu.Kendilerine verilen hat ile 24 saat kesintisiz iletişim kurabildiklerini aktaran Salkım, "Her yurtta da bir sağlık personeli, doktor oluyor. Yurt müdüründen tutun güvenlik görevlisine, polisine kadar herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Bu zorlu günlerin üstesinden dayanışma içerisinde geleceğimize inanıyor, aynı zamanda dua ediyorum. Güzel günlere inancımız tam. Evde kal Türkiye diyorum." değerlendirmesinde bulundu.Öğretmen Gülşah Yemen ise zorlu ve endişeli sürecin ardından ülkesine döndüğünü anlatarak, şunları kaydetti:"Buradaki tüm personel, idari amirler, sağlık ekipleri hepsi olabildiğince anlayışlı, saygılı ve sabırlı davrandı. Her zaman ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurdular. Yeri geldi, bizi bizden fazla düşündüler. Hepsine ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanlarda hepimizin bir araya gelip birbirimizi koruyup kolladığına bir kere daha şahit olmak, beni çok mutlu etti. Biraz daha sabır, evde kal Türkiye."

Kaynak: AA