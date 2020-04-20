Karantinadaki misafirlere moral etkinliği
Karantinadaki misafirlere moral etkinliğiHOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilerek misafir edilenlere moral olması için yurt görevlileri yöresel oyunlar oynadı.
20.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:35
HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat 'a getirilerek misafir edilenlere moral olması için yurt görevlileri yöresel oyunlar oynadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda 'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 348 kişi 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün süre ile gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdu görevlilerinden 3 personel moral vermek için tulum ve maskelerle kente has olan 'Tokat sarması' oynadı. Müziğin sesi duyan vatandaşlar pencerelerden alkış tutarak görevli personele eşlik etti.
Kaynak: DHA
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