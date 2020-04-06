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Karantinadaki mühendise doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir'den getirilen ve Tokat'ta karantina altına alınan vatandaşlardan yüksek inşaat mühendisi Veysel Şahingöz'e doğum günü sürprizi yapıldı.

06.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:19
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir 'den getirilen ve Tokat 'ta karantina altına alınan vatandaşlardan yüksek inşaat mühendisi Veysel Şahingöz'e doğum günü sürprizi yapıldı.
Cezayir'den getirilen 320 Türk işçi, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.
Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlardan 60 yaşına giren mühendis Veysel Şahingöz için yurt görevlileri doğum günü pastası hazırlattı.
Tulumlu ve maskeli 4 personel, pasta üzerindeki mumları yakarak Şahingöz'ün kapısını çaldı. Görevliler Şahingöz'ün doğum gününü kutladı.
Personele teşekkür eden Şahingöz, "Bu güzel sürpriz için teşekkür ediyorum. Bize burada evimizde olamayacağımız kadar rahat şekilde hizmet veriyorsunuz. Bizi sık sık kontrol ediyorsunuz. İyi ki varsınız." dedi. Karantinadaki mühendise doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Tokat, İşçi, Güncel

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Karantinadaki mühendise doğum günü sürprizi
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