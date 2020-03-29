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Karantinadaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor

YURT dışından getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan öğrenciler, 'We will rock you' adlı şarkıyı söyleyerek moral buldu.

29.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:24
Karantinadaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor

YURT dışından getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas 'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan öğrenciler, 'We will rock you' adlı şarkıyı söyleyerek moral buldu.

?Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilen ve KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde bulunan yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan öğrenciler, dün akşam pencerelere çıkarak, İngiliz Rock grubu Queen'in 'We will rock you' adlı şarkısını seslendirerek moral buldu. Bazı öğrenciler de şarkıya duvarlara vurarak, ıslık çalarak ve alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Yerleşke içerisindeki Kızılırmak Yurdu'nda çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Sivas, Güncel

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