Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı

Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı Oruç: "14 gün sonunda öğrencilerimizde virüs belirtisine rastlanmadı" İtalya'dan Samsun'a getirilerek yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalan 401 öğrencinin son sağlık kontrolleri Sağlık İl Müdürlüğü...

07.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:46
Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı
Oruç: "14 gün sonunda öğrencilerimizde virüs belirtisine rastlanmadı"
SAMSUN - İtalya 'dan Samsun 'a getirilerek yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalan 401 öğrencinin son sağlık kontrolleri Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç şikayeti olan öğrencilerin testlerinin daha önce yapıldığını belirterek, "14 gün sonunda öğrencilerimizde virüs belirtisine rastlanmadı" dedi.
14 gün önce İtalya'dan karantina altında alınmak üzere 401 öğrenci Samsun'a getirilmişti. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Münevver Ayaşlı Yurdunda kalan 401 öğrencinin tahliye edilmeden önce son kontrolleri yapıldı. Yapılan son kontroller sonucunda öğrencilerin tamamında korona virüs bulgusuna rastlanmadı. Bu süreçte Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 6 doktor, 4 hemşire ve 4 sağlık memuru öğrenciler ile birlikte karantina altında kaldı. 14 gün boyunca düzenli olarak öğrenciler ile özel ilgilenen sağlıkçılar karantina altındaki 401 odayı tek tek dolaşarak öğrencilerin genel sağlık kontrollerini yaptı. Sağlık sorunu olanlar hekimler tarafından reçete yazılarak tedavi edildi.
"Şuana kadar öğrencilerimizde virüs belirtisi rastlanmadı"
İtalya'dan gelen 401 öğrencinin tahliye edilmeden önce son kontrollerini yaptıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Öğrencilerin bugün son kontrollerini yaptık. İlk geldikleri günden itibaren sağlık ekiplerimiz uçaktan indikleri andan itibaren yurtta kaldıkları süre içerisinde her gün günlük kontrollerini yaptıklar öğrencilerimizin kovid-19 şüphesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar öğrencilerimizde virüs belirtisi rastlanmadı. Sağlık çalışanlarımız karantina süresi boyunca öğrenciler ile birlikteydi. Her hangi bir acil durumlarında veya farklı bir sağlık problemlerinde gerekli muayenelerini yaparak tedavilerini sağladılar. Öğrenciler ise tek bir odada izole bir şekilde kaldılar. Tahliye edilmeden önce son kontrolleri yaptık. Karantinadan çıktıktan sonra yine evlerinde izole bir şekilde kalmalarını istiyoruz. Biliyoruz ki bu pandemi süreci ne kadar evde izole kalabilirsek, mesafe ve temasa ne kadar dikkat edebilirsek o kadar kolay atlatabiliriz.Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Evlerinizde kalınız. Mümkün oldukça acil bir ihtiyacınız oldukça dışarıya çıkmayınız. Dışarı çıkma ihtiyacınız varsa maske takarak sosyal mesafeye dikkat ediniz" diye konuştu.
14 günü karantina sürecini tamamlayan 401 öğrenci yarın evlerine dönecek. Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Samsun, İtalya, Genel

Haberin Videosu :

Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı - Haberler

genel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu

Son Dakika genel Haberleri

19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 19:27: Türk Kızılay 'İmmüm Plazma' tedavisine resmen başladı - Haberler 19:25: Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler 19:25: Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haberler 19:22: Büyükşehir üreticiyi unutmadı - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler