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Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi

Samsun'da, yurt dışından gelerek karantina altında tutulan tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Nur'a, Vali Osman Kaymak tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

27.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05

Samsun 'da, yurt dışından gelerek karantina altında tutulan tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Nur'a, Vali Osman Kaymak tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Özel kıyafetli görevlinin götürdüğü pastadaki mumu söndüren Ceyda'yı görüntülü arayan Vali Kaymak, 'mutlu yıllar' diledi.

İtalya'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulanlar arasında yer alan tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Nur için sürpriz doğum günü pastası kesildi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, ellerindeki pastayla Ceyda Nur'un odasına gelerek, 'mutlu yıllar' diledi.

VALİ KAYMAK, GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Çok heyecanlandığını ifade eden Ceyda Nur, herkese teşekkür etti ve pastasının üstündeki mumları üfledi. Karantinada olan öğrencilere moral olsun diye yurdun bahçesinde canlı müzik yapan ekip de, Ceyda için şarkılar söyledi. Ceyda'yı, cep telefonundan görüntülü olarak arayan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Doğum günün kutlu olsun, Allah sağlık versin. Bundan sonraki yaşamında sana mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Elimizden geldiği kadarıyla sizlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En kötü günün böyle olsun" dedi.

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Samsun’da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyda Nur, Karantina, Samsun, Yaşam

Haberin Videosu :

Samsun'da, karantinadaki öğrenciye sürpriz doğum günü

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