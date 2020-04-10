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Karantinadaki Türk işçiler, Vali Toraman'ı Türk bayraklarıyla karşıladı

KÜTAHYA Valisi Ömer Toraman, Irak'tan uçakla getirilip, öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk işçilerini ziyaret etti.

10.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:23
Karantinadaki Türk işçiler, Vali Toraman'ı Türk bayraklarıyla karşıladı

KÜTAHYA Valisi Ömer Toraman, Irak 'tan uçakla getirilip, öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk işçilerini ziyaret etti. İşçiler Vali Toraman'ı pencere ve kapılarda Türk bayrakları açarak karşıladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Irak'ın başkenti Bağdat'tan uçakla getirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk işçilerini ziyaret etti. Vali Toraman ve beraberindekiler yurda geldiği sırada camlara çıkan işçiler Türk bayrakları açtı. Yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını ve verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren işçilerle Vali Toraman sosyal mesafe kuralına da uyarak sohbet etti.Ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılı nedeniyle bir de sürpriz yapan yurt idaresi, bahçeye kurulan masada üzerinde polis logosu bulunan pastayı Vali Toraman ve İl Emniyet Müdürü Koç'a takdim etti. Vali Toraman ile beraberindekiler pastayı yine sosyal mesafeyi koruyarak birlikte kesti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Irak, Güncel
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