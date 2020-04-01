Karantinadaki umreciler, Bursa'ya dönmeye başladı

BURSA'dan gittikleri umreden döndükten sonra Ankara 'da alındıkları karantinada süreleri dolanlar, evlerine dönmeye başladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında umreden dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında, karantina altına alındı. Bu kapsamda Bursa 'dan gittikler umreden dönenler de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yurtta karantina altına alındı. Karantina süreleri dolan ve testleri negatif çıkanlar, otobüsler ile Bursa'ya getirilmeye başlandı. Saat 05.00'ten itibaren Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 10 otobüs geldi. 4 otobüsün de halen yolda olduğu, toplam 14 otobüs ile 350 vatandaşın, Bursa'ya getirileceği öğrenildi.Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel kıyafet giyen ve eldiven ile maske takan görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, 14 gün de evlerinde karantina altında kalacak.

Kaynak: DHA