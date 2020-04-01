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Karantinadaki umreciler döndü

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Ankara ve Konya'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Covid-19' testi negatif çıkanlardan 300 kişi memleketleri Balıkesir'e ulaştı.

01.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Karantinadaki umreciler döndü
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Ankara ve Konya 'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Covid-19' testi negatif çıkanlardan 300 kişi memleketleri Balıkesir 'e ulaştı. Balıkesir'e gelen 300 kişi, 14 gün de evlerinde karantinada kalacak.

Sağlık Bakanlığı'nca Korona virüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilerek, karantina süresini doldurup, 'Covid-19' testi negatif çıkanlar, bugün tahliye edilip, otobüslerle Balıkesir'e geldi.

Susurluk ilçesine getirilen 300 kişi, otobüslerden indirilmeden önce sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 14 gün daha evlerinde karantinada kalacakları hatırlatılıp, ziyaretçi kabul etmemeleri ve neler yapmaları hatırlatıldı. Kendilerini karşılamaya 1 kişinin gelmesine izin verildi. İşlemler tamamlandıktan sonra da tek tek ailelerine teslim edildi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Balıkesir, Konya, Umre, Güncel
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