Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor - Otobüslerin Gölbaşı'ndaki öğrenci yurduna...
Ankara'da karantinaya alınan umrecileri Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdundan alarak memleketlerine götürecek otobüsler kampüse giriş yaptı.
29.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:38
Ankara 'da karantinaya alınan umrecileri Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdundan alarak memleketlerine götürecek otobüsler kampüse giriş yaptı.
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Kaynak: AA