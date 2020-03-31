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Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor

Umre ziyareti sonrasında Türkiye'ye dönen vatandaşlar çeşitli illerde karantina altına alındı. 16 Mart'ta Kayseri'de gözetim altına alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ü bugün evlerine dönmeye başladı.

31.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08

Umre dönüşü Kayseri 'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ü evlerine dönmeye başladı. Grupta, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirlenen vatandaşlar tedavi altına alındı.

TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR EVİNE DÖNÜYOR

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve dünyada etkili olan koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde umreden dönen 244 vatandaş 16 Mart tarihinde Hunat Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 15 gün boyunca gözlem altında bulunan 244 umrecilerden bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıkarken, alınan bilgilere göre testleri negatif çıkan yaklaşık 200 umreci yurttan tahliye ediliyor. Umreciler memleketlerine gönderiliyor.

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Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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Kayseri'de karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor
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