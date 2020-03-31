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Karantinadaki umrecilerden 192'si tahliye ediliyor

Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.

31.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:45
Kayseri 'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.
Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umreciler, karantinada 16 gün geçirdi.
Tahliyelerine karar verilen 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip, otobüslere bindiriliyor.
Umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek.
Diğer umrecilerden bir kısımının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği, bir kısmının da bir süre daha yurtta tutulacağı öğrenildi.
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Karantinadaki umrecilerden 192’si tahliye ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Türkiye, Umre, Güncel

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Karantinadaki umrecilerden 192'si tahliye ediliyor
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