Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karantinadaki umrecilerden sağlıkçılara alkışlı teşekkür - Haberler

Karantinadaki umrecilerden sağlıkçılara alkışlı teşekkür

Kayseri'de umreden döndükten sonra öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

21.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:11
Karantinadaki umrecilerden sağlıkçılara alkışlı teşekkür
Kayseri 'de umreden döndükten sonra öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye 'de küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umreden dönen 244 kişi, geçtiğimiz günlerde Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı. Gözlem altındaki vatandaşlar, yurtta görevli personele ve sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla bir video çekti.

Tüm çalışan görevlilerin alkışlandığı videoda konuşan umreci Ahmet Saçlı, "Ayın 16'sında Konya'dan Kayseri'ye öğrenci yurduna getirildik. Şu anda çok memnunuz. Öncelikle devlet büyüklerimize, sayın valimize, belediye başkanımız ve şu andaki yurt yönetimine, AFAD'a ve emniyet güçlerine çok teşekkür ederiz. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz, hiçbir eksiğimiz yoktur. İnşallah vatandaşlarımızla beraber en kısa zamanda bu afeti atlatacağız. Burada okuyan kız evlatlarımızın vatanımıza ve milletimize faydalı insan olmasını Allah'tan diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

flaş - Haber Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi - Haber Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haber Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading