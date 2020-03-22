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Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Koronavirüs nedeniyle yurtlarda karantinada kalan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.

22.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:31
Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı
Koronavirüs nedeniyle yurtlarda karantinada kalan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.

Binlerce insanın ölümüne neden olan ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, umre ziyaretinden dönen ve öğrenci yurtlarında karantinada bulunan umrecilere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.

Hunat Kız Yurdu'nda kalan 244 umreci, görevliler tarafından dağıtılan kandil simitlerini alarak 'gönül selamı' verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Koronavirüs, Güncel

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