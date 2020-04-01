Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanlardan 62 kişi memleketleri Karaman'a ulaştı.

01.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 01:34
Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanlardan 62 kişi memleketleri Karaman 'a ulaştı. Ailelerine teslim edilen 62 kişi, 14 gün de evlerinde karantina  kalacak.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Karantina süresini doldurup, 'Kovid-19' testi negatif çıkanlar, bugün tahliye edilip, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Tahliye edilenlerden 62 kişi ise memleketleri Karaman'a ulaştı. Şehirlerarası otobüs terminaline getirilen 62 kişi, otobüslerden indirilmeden önce sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından 14 gün daha evlerinde karantinada kalacakları hatırlatılıp, ziyaretçi kabul etmemeleri ve neler yapmaları hatırlatıldı. Kendilerini karşılamaya 1 kişinin gelmesine izin verildi.  İşlemler tamamlandıktan sonra da tek tek ailelerine teslim edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Karaman, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı Haberler
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı
İngiltere’de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Fatih Altaylı’dan ünlülere ’Hayat Eve Sığar’ sitemi: Öyle eve babam da sığar Haberler
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

02:42: Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı - Haber 02:40: İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması - Haber 02:30: Tunus'ta genel karantina hali iki hafta daha uzatıldı - Haber 02:20: İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması - Haber 02:20: Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber