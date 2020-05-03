Karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi - SİVAS
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.
03.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:57
Özel kıyafetli bir yurt görevlisi, "İyi ki doğdun, mutlu yıllar" tezahüratları eşliğinde üzerinde mumlar yanan pastayı 38 yaşına giren Arzuman'ın odasının önüne götürdü.
Bu sırada karantinadaki bazı vatandaşlar da odalarının kapılarından alkışlarla bu ana eşlik etti.
Üzerinde "İyi ki doğdun Musa, karantinada 11. gün" yazan doğum günü pastası karantina altındaki vatandaşlara ikram edildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Musa. Bu doğum gününde belki ailenin yerini alamadık ama bir nebze de olsa seni özel bir gününde yalnız bırakmak istemedik." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA