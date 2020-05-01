Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantinadaki vatandaşlar için iftar programı düzenlendi - SİVAS

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek gözlem altına alınan Türk vatandaşları için iftar programı gerçekleştirildi.

01.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:40
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek gözlem altına alınan Türk vatandaşları için iftar programı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, ramazan ayını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor.
Her türlü imkanın sunulduğu vatandaşlar için düzenlenen iftara, yurdun bahçesine sahne kuruldu.
Programda Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı sohbet düzenledi.
Kanun, org ve ney sanatçılarının da ilahiler seslendirdiği programı, yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti. Karantinadaki vatandaşlar için iftar programı düzenlendi - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Reuters adım adım takip etti, Türkiye’nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haberler
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haberler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Haberler
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Haberler››Güncel››Karantinadaki vatandaşlar için iftar programı düzenlendi - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:04: Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi - Haber 00:02: Irak'taki KYB ve Goran Hareketi'nden Süleymaniye ve Halepçe'de "öz yönetim" talebi - Haber 00:01: TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu - Haber 00:00: Türkiye'nin 2. tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı - Haber 23:58: İsrail güçleri Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 23:39: Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı - Magazin 22:55: Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler 19:45: Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı - Haberler