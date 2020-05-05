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Karantinadaki vatandaşlar mutlu ve gururlu

Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan Türk vatandaşları, ülkelerine dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Karantinadaki vatandaşlar mutlu ve gururlu
05.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:33
Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan Türk vatandaşları, ülkelerine dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.
Almanya'dan 2'si bebek 233, Avusturya'dan 7'si bebek 337 ve Hindistan'dan 69 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas'a getirildi.

Yurt dışından getirilen 639 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor.
Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan vatandaşlardan İsmail Türkoğlu, ihracatla uğraştığını ve işi gereği sürekli yurt dışına gittiğini söyledi.
Yaklaşık 3 aydır Avrupa'da olduğunu anlatan Türkoğlu, Danimarka ve Almanya'daki işleri sonrası gittiği Avusturya'da koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından mahsur kaldığını ifade etti.
Tüm dünyanın bu salgınla mücadele ettiğini dile getiren Türkoğlu, "Ne mutlu ki bizlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensubuyuz. Rabb'im Türk milletine, devletimize zeval vermesin." dedi.
"Devletimizle gurur duyduk"
Bu süreçte Türkiye ile Avrupa ülkelerini kıyasladığını belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Avrupa'daki sıkıntıları, zorlukları, devletin milletine ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kendi devletimizle gurur duyduk. 60-65 yaş üstü hastalara ambulans dahi göndermeyen, ailesiyle evinin içinde ölüme terk eden bir zihniyete şahitlik ettik. Tahliyesi gerçekleştirilen vatandaşlarımızla 23 Nisan'da Sivas'a getirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındık. Burada ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi gideriyorlar. Bizlere yardımcı olan herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kibar, nezih ve sağlıklı bir ortam sağladıkları ve morallerimizi yüksek tuttukları için çok teşekkür ediyorum. Bu zor ve çetin günlerde devletimizle ve aziz Türk milletimizle bir olma günü diyorum. Görüşler, fikirler ne olursa olsun, gün birlik olma, dirlik olma, dik olma günüdür."
"Avrupa'nın lokomotifi gibi ülkelere örnek olduk"
Eşi Züleyha ile yurtta 14 günlük karantina sürecini geçiren, Almanya'da din görevlisi Ahmet Demirci (54) ise Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısının Almanya veya diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede tüm materyale sahip olduğuna, Avrupa'da bunların bulunmadığına dikkati çeken Demirci, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarıyla nasıl bir mücadele verdiğini görmek bizim için bir ayrıcalık." diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu vurgulayan Demirci, "İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa'nın lokomotifi ülkelere örnek olduk." ifadelerini kullandı.
Demirci, karantina sürecini geçirdikleri yurtlarda her türlü imkanın sunulduğunu da belirtti.
"İyi ki ülkemdeyim, iyi ki vatanımdayım"
Özel bir şirkette maden mühendisi Özgür Şendir (44) de 6 Mart'ta gittiği Hindistan'da koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine mahsur kaldığını anlattı.
Şendir, Hindistan'daki sağlık koşullarının iyi olmadığını, bir mesai arkadaşının kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle bir an önce Türkiye'ye dönmek istediklerini kaydetti.
Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı bütün olanakların kısıtlandığını anlatan Şendir, havaalanına giderken geçirdikleri kazayı yara almadan atlattıklarını söyledi.
Hindistan'daki şartlardan sonra karantinada kaldıkları yurdun şartlarının bulunmaz nimet olduğuna işaret eden Şendir, şunları kaydetti:
"Yurtlardaki ilgi anlatamayacağım seviyede. Çok güler yüzlüler, varlıkları bile bizlere moral, güç veriyor. Buraya getirilmemizde emeği olan tüm makamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şartlar gerçekten çok iyi, 14 gün değil, 44 gün bile burada kalabilirim. İyi ki ülkemdeyim, iyi ki vatanımdayım."

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Almanya, Sivas, Güncel, Haber

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