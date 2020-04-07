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Karantinadaki vatandaşlara özel kandil programı

Karantinadaki vatandaşlara özel kandil programı Tokat'ta, karantinada tutulan işçiler Berat Kandili programına yurt binasının camlarından katılarak dua etti.

07.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:04
Karantinadaki vatandaşlara özel kandil programı
TOKAT - Tokat 'ta, karantinada tutulan işçiler Berat Kandili programına yurt binasının camlarından katılarak dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı korona virüsü salgını önlemleri kapsamında 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Kara yolu ile Tokat'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen 320 kişi 14 günlük karantinaya alındı. Yaklaşık 4 gündür karantinada olan vatandaşlara yönelik Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi. Yurt bahçesinde düzenlenen programa katılan din görevlileri tulum ve maske giyerek programa katıldı. Tokat İl Özel İdaresi Mescidi İmamı İsak Saygılı tarafından yapılan duayı binanın camlarından izleyen vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Duaların ardından programda ilahiler okundu. Aydoğan Aydın Yurt Müdürü Arif Karakaya, kandil gecesine özel olarak yurt bahçesinde düzenledikleri programa karantinadaki vatandaşların camlarından izleyerek katıldığını, dualara eşlik ettiğini kaydetti. Karantinadaki vatandaşlara özel kandil programı

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Kandili, Tokat, Genel

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Karantinadaki vatandaşlara özel kandil programı
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