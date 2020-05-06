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Karantinadaki vatandaşlara semazen eşliğinde iftar programı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce semazenli iftar programı düzenlendi.

06.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:20
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce semazenli iftar programı düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında ABD'den hava yoluyla İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen 225 Türk vatandaşının Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci sürüyor.
Karantinada bulunan vatandaşlar için bir iftar programı düzenleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, getirdikleri grup ile vatandaşlara ilahiler seslendirdi.
Daha sonra kurulan stantların üzerine çıkan semazenler, pencerelerden programı izleyen vatandaşlara gösteri sundu. Programdan oldukça duygulandıkları görülen vatandaşlar huzur içinde iftar yaptı.
Karantinada bulunan vatandaşların odalarına çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın hazırlattığı hediye paketlerini teslim etti.
ABD'den gelen ve 12 gündür karantinada bulunan Rüşen Kandilci, programdan dolayı teşekkür ederek, "Bizleri düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Devletimize, milletimize Allah sağlık, sıhhat versin. Bizleri getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ramazanları özledik, daha güzel olmasını diliyoruz." diye konuştu.
Karantinadaki vatandaşlardan Hamide Onaç ise kendileriyle çok ilgilenildiğini vurgulayarak, "Her şeyden çok memnunuz. Çok duygulandım. Dinimizi daha içten yaşadık. Duygulu anlar yaşadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kuvvet versin. Virüsü bir an önce gidermemizi Rabbim nasip etsin. Birbirimize sahip çıkmamız lazım." dedi.
Düzenlenen etkinlikten çok duygulandığını anlatan Nevin Orak ise "Burada bizimle devletimiz çok ilgilendi. Tatile geldim sanki. Gelirken sıkıntıdaydım ama çok ferahladım, rahatım, huzurluyum. Çok gurur duydum. Ağladım, duygulandım, memnun oldum." şeklinde konuştu.
İki haftadır yurtta bulduklarını vurgulayan Merve Nur Çoban da "Çok güzel geçiyor. Yemeklerimiz çok güzel. Odalarımız gelmeden önce hazırlanmıştı. 4 yıl boyunca Sultanahmet'e çok yakın bir konumda kaldım. Ramazan döneminde böyle semazenler gelirdi. Bugün de bunun olması bana onu çok hatırlattı. Çok duygusallaştım." ifadelerini kullandı. Karantinadaki vatandaşlara semazen eşliğinde iftar programı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Düzce, Güncel, Haber

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