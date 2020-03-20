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Karantinadaki vatandaşlardan sağlık çalışanlarına teşekkür

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

20.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:40
Avrupa 'dan Türkiye 'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Korona virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yollarına ait uçaklarla İstanbul 'a getirilerek Güngören Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak bir dakika boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.
(Doğan Can Cesur/İHA) Karantinadaki vatandaşlardan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kaynak: İHA

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Karantinadaki vatandaşlardan sağlık çalışanlarına teşekkür
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel

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