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Karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

Muş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alınan 6 yerleşim biriminin giriş çıkışlarındaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

07.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:45
Muş 'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alınan 6 yerleşim biriminin giriş çıkışlarındaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, merkeze bağlı Yazla , Alagün, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri ile Karaağaçlı beldesine giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor.
Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerin girişinde geniş güvenlik önlemi alarak insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Karantinaya alınan yerleşim birimlerine sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veren jandarma ekipleri, araçlarıyla buralara girmek isteyenleri geri çeviriyor. Karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Yazla, Muş, Güncel

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Karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor
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