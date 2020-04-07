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Karantinadakiler gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı

Ukrayna, Katar ve Etiyopya'dan Düzce'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.

07.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:51
Ukrayna, Katar ve Etiyopya 'dan Düzce 'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik öncesi Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarında kalan 463 kişiye kırmızı beyaz balonlar ile Türk bayrakları dağıtıldı.
Yurtta görevli polis ekipleri araçlarından "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını açtı.
Karantinada tutulan misafirler bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, ellerindeki balonları aynı anda gökyüzüne bıraktı.
Karantinadaki vatandaşlardan bazıları şarkıya eşlik ederek etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.
Etiyopya'dan gelen ve 11 gündür karantinada olan bir vatandaş, gözetim süresinin dolmasının ardından Osmaniye'ye gideceğini ifade ederek, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
Etiyopya'dan gelen ve gözetim süresinin dolmasının ardından Tokat'a gideceğini beliren bir başka kişi de kendilerine dağıtılan balonların üzerine sağlık çalışanları için teşekkür mesajı yazarak gökyüzüne bıraktı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinada tutulan misafirler için emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karantinada kalan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun günlük hediyesi ile kırmızı ve beyaz balon verdiklerini kaydeden Yazıcı, "Aynı anda bu balonların semaya salınmasını istedik. Hem misafirlerimize farklı bir etkinlik hem de Berat Kandili'ni idrak edeceğimiz bu özel günde dualarımızı semaya gönderdik." ifadesini kullandı. Karantinadakiler gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Düzce, Güncel

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Karantinadakiler gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı
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