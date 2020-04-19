Karantinadakilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası Tokat sarması oynayarak moral verdi.
19.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:22
KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdundaki 3 personel, karantinadakilere moral vermek için kente has oyun havası Tokat sarması oynadı.Tulumlu ve maskeli Tokat sarması oynayan görevliler eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA