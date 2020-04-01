Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadan çıkan umrecilerden "En büyük nimet sağlık ve özgürlük" mesajı

Kayseri'de, umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutuldukları yurttan tahliye edilen umreciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşadı.

01.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:52
Karantinadan çıkan umrecilerden
Kayseri 'de, umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutuldukları yurttan tahliye edilen umreciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşadı.
Umre dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 192 kişi, sağlık kontrollerinin ardından dün tahliye edilerek otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Bu süreçte kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına ve diğer görevlilere çiçek vererek ve alkışlayarak teşekkür eden umreciler, bir taraftan da burada edindikleri dostlukları öz çekimlerle ölümsüzleştirdi.
Karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan umrecilerden din görevlisi 52 yaşındaki İsmail Cihan, bu sürede kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdi.
Bütün görevlilere teşekkür eden Cihan, kendilerine "Mekke'ye, Medine'ye gittiniz umre yaptınız, nasıldı?' diye sorulduğunu belirterek, "Yaşamak lazım. Burada da yaşamak lazım. Allah kimseyi özgürlüğünden etmesin. En büyük nimet sağlık ve özgürlük. Elhamdülillah bize çok iyi baktılar. Biraz zorlu geçti ama elhamdülillah bunun sonunda mükafat var, sağlık var, özgürlük var. İyi geçti çok şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. A'dan Z'ye ne eksiğimiz varsa gördüler. Her şey ayağımıza geldi, kahvaltıdan yemeğine kadar. Tarifi mümkün değil, Allah bin kere razı olsun." dedi.
Umrecilerden 70 yaşındaki Yüksel Savran da yurtta kaldıkları sürede kendi evlerinden daha rahat ettiklerini belirterek, "Emeği geçen herkesten Allah yerden göğe kadar razı olsun. Kendi evimizde belki birçoğumuz bu şekilde yemek yiyemezdik. Sağlık kontrollerimiz yapıldı, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Dünyanın en iyi misafirperverliğini yaptılar"
Hayriye Engin (54) de evlerine döneceklerine sevindiğini dile getirerek, "Çok güzel baktılar bizlere. Allah bin kere razı olsun. Her sabah ve akşam ateşimiz ölçüldü, çok güzel geçti. Sağlık Bakanlığına ve çalışanlara teşekkür ederiz, hiçbir eksiğimiz yoktu." ifadesini kullandı.
Burada güzel dostluklar edindiklerini ifade eden 61 yaşındaki Nizamettin Coşkun ise aileleriyle sürekli telefonla iletişim halinde oldukları için bu süreci mutlu bir şekilde atlattıklarını anlattı.
Kayseri halkına ve kendilerine hizmet veren tüm çalışanlara teşekkür eden Coşkun, "Onlar bize ev sahipliği değil, dünyanın en iyi misafirperverliğini yaptılar. Memleketimizde, kendi evimizde bu kadar rahat olmazdık." dedi.
Ümmügül Özkan (62) ve Birgül Coşkun (53) da misafirlikleri süresince kendilerine evlerindeki konforu aratmayan tüm çalışanlara şükran duygularını dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Umre, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantinadan çıkan umrecilerden 'En büyük nimet sağlık ve özgürlük' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 13:51: İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar - Haber 13:51: Yardım kampanyasına Vefa Destek Grubu desteğiyle katkı verdi - Haber 13:50: Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem - Haber 13:50: İletişim Başkanı Altun: "Yürekler birleşince yükler hafifler" - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber