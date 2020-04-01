Karantinadan çıkanların bilet tepkisi

İSTANBUL'daki yurtlarda karantinadan çıkanlar Sancaktepe 'de bulunan otogarda yüksek fiyata bilet satıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

Yurt dışından geldikten sonra İstanbul 'da tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulan Türkler tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bir çoğu memleketlerine gitmeleri için Sancaktepe'deki cep otogarına getirildi.

Otogara getirilen vatandaşlar yüksek fiyata bilet satıldığı öne sürerek tepki gösterdi.

Cihangir Türktür, "Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya aldık" Dedi.

Mehmet Akkuş ise, "Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım. Verdikleri bileti kağıda kalemle yazıp veriyorlar. Vergi mergi hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir açıklama yok. Üç katına bilet sattılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA