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Karantinadan çıkıp alışverişe gidince 9 bin 450 TL ceza aldılar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüsü Covid-19 hastalığı pozitif olan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş alışverişi için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.

16.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:55
Karantinadan çıkıp alışverişe gidince 9 bin 450 TL ceza aldılar
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüsü Covid-19 hastalığı pozitif olan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş alışverişi için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.

Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüsü Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaneli, Güncel
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