Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

14.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:18
Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçtığı tespit edilen 1 kişi ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Karantinadan kaçan şahsa umumi hıfzıssıhha kanuna istinaden 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Karantinadan kaçan şahıs 112 görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 14:02: Kafede oyun oynatan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler 14:02: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi TBMM'de (1) - Haberler 13:59: Başkan Ataç, "Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye... - Haberler 13:57: Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi - Haberler 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler