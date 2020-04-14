Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçtığı tespit edilen 1 kişi ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Karantinadan kaçan şahsa umumi hıfzıssıhha kanuna istinaden 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



Karantinadan kaçan şahıs 112 görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR