Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı

Kayseri 'de koronavirüs salgını nedeniyle gözetim altında tutulduğu Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nden kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ağabeyi tarafından ihbar edilen vatandaş, kısa sürede yakalanarak tekrar karantina altına alındı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde meydana gelen olayda, koronavirüs şüphesiyle karantinada bulunan şahıs, hastaneden kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneden kaçtıktan sonra ağabeyi tarafından yeri ihbar edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

Kaynak: İHA