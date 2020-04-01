Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan vatandaş, gözetimde tutulduğu hastaneden kaçtı. Ağabeyinin yerini ihbar ettiği şahsı polis ekipleri kısa sürede yakaladı.
01.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:17
Kayseri 'de koronavirüs salgını nedeniyle gözetim altında tutulduğu Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nden kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ağabeyi tarafından ihbar edilen vatandaş, kısa sürede yakalanarak tekrar karantina altına alındı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde meydana gelen olayda, koronavirüs şüphesiyle karantinada bulunan şahıs, hastaneden kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneden kaçtıktan sonra ağabeyi tarafından yeri ihbar edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı.
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Kaynak: İHA