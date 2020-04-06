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Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada kalması gerektiği söylenen ancak memleketi Rize'ye giderek kaldığı binanın karantinaya alınmasına sebep olan vatandaş kendisini savundu. Bilinçli bir vatandaş olduğunu savunan şahıs, "Hasta olduğumu bilsem seyahat etmezdim. Testimin pozitif çıktığını Rize'de öğrendim" dedi.

06.04.2020 08:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:20

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve İstanbul'da evinde karantinada kalması söylenen K.E, kaçarak gittiği Rize Fındıklı'da tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu. Söz konusu vatandaş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. K.E, "Bilinçli bir vatandaş olduğum kanaatindeyim. Hasta olduğumu bilsem oğullarım ve gelinimle birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım?" dedi.

K.E. isimli şahsa İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti.

GÖRÜŞTÜĞÜ TÜM AKRABALARINA TEST YAPILACAK

Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı. K.E.'nin Rize'de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı belirtildi.

Konunun basına yansımasının ardından K.E sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisini savundu. K.E. "Bu yaz, hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü ve tansiyon hastası olmamın etkisiyle İstanbul'daki evimde bayıldım.

"TRAVMA YAŞADIĞIM İÇİN MEMLEKETİME GİTMEK İSTEDİM"

112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahede altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 gün de hastanede müşahede altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim.

"BİLİNÇLİ BİR İNSAN OLDUĞUM KANAATİNDEYİM"

Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma 'Pozitif' olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip 'Pozitif' olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimle birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" ifadelerini kullandı.

Karantinadan kaçıp Rize’ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Etiketler: Koronavirüs, Rize, Güncel

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Koronavirüs karantinasından kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım

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