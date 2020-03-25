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Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu

Karantinadan kaçarak Sırbistan'a sevgilisinin yanına giden Real Madrid'in yıldız Luka Jovic, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kendini savundu.

25.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:50

Real Madrid'de forma giyen Sırp golcü Luka Jovic, hamile olan kız arkadaşını görmek için İspanya tarafından uygulanan karantina yasağını delerek ülkesi Sırbistan'a dönmüştü. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Jovic, "İspanya'dayken bana yapılan testlerin sonucu negatifti ve Sırbistan'a girerken yapılan testlerde de aynı sonucu aldık. Beni karantina konusunda tam olarak bilgilendiremeyen insanlar yüzünden yargılanmamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

İspanya'dan ayrılarak Luka Jovic'in gittiği ülkesi Sırbistan'da da alınan karar gereği en az 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Sırp yıldızın kendini belirtilen sürede karantina altında tutmaması halinde hapis cezasına çarptırılabilir.

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Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Etiketler: Sırbistan Karadağ, Real Madrid, İspanya, Spor

Haberin Videosu :

İspanya'da karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu

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