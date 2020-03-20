Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Avrupa'da neredeyse bütün ligler ertelendi. La Liga'da Real Madrid forması giyen Luka Jovic, ligin ertelenmesini fırsat bilerek ülkesi Sırbistan'a gitti. Dünyada İtalya, Çin ve İran'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İspanya'dan Sırbistan'a giden Luka Jovic, karantina yasağını deldi.

SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

En az 14 gün karantina altında kalması gerekirken sevgilisinin doğum gününe katılan Luka Jovic, Sırbistan Hükümeti'nin sert tepkisiyle karşılaştı. İspanya'dan geldiği için koronavirüs tehdidini yüksek oranda taşıdığı belirtilen Luka Jovic'in dışarı çıkmasına İçişleri Bakanı hapis tehdidi ile karşılık verdi.

"EVDEN ÇIKTIĞI AN TUTUKLANACAK"

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Jovic'i sert bir dille uyarırken "Kazandığınız milyonlar milyonlarca insanı tehlikeye atabileceğiniz anlamını taşımıyor. Kanunlara uymak zorundalar. Jovic de bu isimlerden birisi… Ya evde kalır ya da hapse girer. Evden çıktığı anda tutuklanacak" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Jovic'in karantina kanunlarını ihlal ettiği için hakkında soruşturma açılan isimler arasında olduğu belirtildi.

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