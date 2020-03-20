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Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya

Sevgilisinin doğum gününü kutlamak için karantinadan kaçıp Sırbistan'a dönen Real Madrid'in Sırp oyuncusu Luka Jovic'e Sırbistan Hükümeti'nden sert tepki geldi. Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, "Jovic ya evde kalır ya da hapse girer. Evden çıktığı anda tutuklanacak" dedi. Sırbistan Başbakanı da Jovic'e soruşturma açıldığını söyledi.

20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:19

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Avrupa'da neredeyse bütün ligler ertelendi. La Liga'da Real Madrid forması giyen Luka Jovic, ligin ertelenmesini fırsat bilerek ülkesi Sırbistan'a gitti. Dünyada İtalya, Çin ve İran'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İspanya'dan Sırbistan'a giden Luka Jovic, karantina yasağını deldi.

SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

En az 14 gün karantina altında kalması gerekirken sevgilisinin doğum gününe katılan Luka Jovic, Sırbistan Hükümeti'nin sert tepkisiyle karşılaştı. İspanya'dan geldiği için koronavirüs tehdidini yüksek oranda taşıdığı belirtilen Luka Jovic'in dışarı çıkmasına İçişleri Bakanı hapis tehdidi ile karşılık verdi.

"EVDEN ÇIKTIĞI AN TUTUKLANACAK"

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Jovic'i sert bir dille uyarırken "Kazandığınız milyonlar milyonlarca insanı tehlikeye atabileceğiniz anlamını taşımıyor. Kanunlara uymak zorundalar. Jovic de bu isimlerden birisi… Ya evde kalır ya da hapse girer. Evden çıktığı anda tutuklanacak" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Jovic'in karantina kanunlarını ihlal ettiği için hakkında soruşturma açılan isimler arasında olduğu belirtildi.

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Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya

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Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Etiketler : Sırbistan Karadağ, Süleyman Soylu, Real Madrid, Spor

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