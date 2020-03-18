Menü
Haberler ›› Sağlık ››Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz - Haberler

Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz

Dün akşam İstanbul'a gelen uçaktan indikten sonra otobüsle karantina merkezine götürülürken polisler tarafından otobüsten alınan ve kamuoyunun tepkisini çeken Güzide Sofi'nin babası KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.

18.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:58

Paris'ten İstanbul 'a gelen ardından karantinaya götürülürken polislerin otobüsten indirdiği Güzide Sofi, toplum sağlığını hiçe saydığı için tepkiye neden oldu. Sofi'nin babası KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise asıl mağdurun kendilerin olduğunu ifade etti.

Türk Hava Yolları seferleri ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı. Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün yaşanan olay gündem yarattı. Karantina altına alınması gereken yolculardan biri otobüsten indirilerek polis ekipleri tarafından bölgeden götürüldü. Bu durum kamuoyunun tepkisine sebep oldu.

KKTC SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu. Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"MAĞDUR DURUMDA OLAN BİZİZ"

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs 'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?

"KIZIM İÇİN BİR AYRICALIK YAPILMASI MÜMKÜN MÜ?"

Benim kızım Fransa'da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'na Paris'ten gelen uçakta yer alan iki yolcunun, diğer yolcularla birlikte karantina alanına götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilip karantina alanının dışına çıkarıldığı iddia edildi. Karantina altındaki otobüste bulunan diğer yolcular, karantina şartlarının ihlal edildiğini iddia edip polise tepki gösterdi. Olayın tanıkları, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekildiği ileri sürülen bir video paylaştı.

Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Etiketler : Karantina, İstanbul, Kıbrıs, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Favipiravir nedir? ÇİNFavipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldıİki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Paylaş
Yorumlar (41)
VATANDAŞ:KARDEŞİM UÇAKTAN İNDİ Mİ? EVET. OZAMAN KARANTİNİYA KIBRISA GİDENE KADAR NOLCAKTI ALLAH KORUSUN!!!
Cevap Yaz 0 0
ARMUTÇU:Peygamber efendimiz ne demiş. Utanmasan dilediğini yap. Adam hala konuşuyor. Allah var gam yok. Bu corona bunun gibiler yüzünden musallat oldu insanoğluna
Cevap Yaz 0 0
YALANCI:Kıbrısa otobüslemi gidiyormuş.
Cevap Yaz 0 13
HAMZA:Otobüsten kızını aldırarak kanunları çiğneyerek ülkenin halini gözler önüne serdiğin için teşekkürler torpil adam kayırma . . . .
Cevap Yaz 2 42
DOĞRU ADAM:Boş yapmayın algınıza başlarım sizin. Her yerden her şeyden pay çıkartanın Allah bin belasını versin. . .
Cevap Yaz 4 11
DEVLET:her türlü önlemi avrupadan çok daha erken ve iyi alıyor ama şu yurtdışından gelen gidenlere artık bir son verilsin asıl virüs ülke dışından geliyor biri de otobüsten böyle bir durumda indirilip alınıyorsa bu suçtur hala birde utanmadan mağdur biziz diyorlar
Cevap Yaz 2 74
MALESEF:HASTALIKTA BİLE TORPİL YAPAN VAR ALLAH SİZİ İSLAH ETSİN AMA BU HASTALIĞIN ZENGİN SİYASETÇİ DİNLEDİĞİNİ BİLİN PARA İŞE YARAMIYOR
Cevap Yaz 0 74
YAZAR:PROTOKOL CAMİİNİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE NE BEKLİYORSUN?
3 8
XXX:o otobüste bir çok insan varken polisler eşliğinde otobüsten indirilip neden başka bir araca bindiriliyor? sen ondan bahset be adam? master değil masterin kralını yapsın istersen kim olursa olsun kamu sağlığını tehlikeye sokamaz kardeşim 2 2 = 4 eder. bu ülkenin kuralları var herkes gibi sizde UYACAKSINIZ. Zaten içişleri bakanımız ve adalet bakanımız gerekenleri yapar ikisine de güveniyoruz.
Cevap Yaz 0 66
XXL:2 2 = 4 BU NASIL 4 OLUYOR ?
0 0

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Haberler
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı