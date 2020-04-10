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Karantinadan kaçtı şehri ayağa kaldırdı

Bursa'da korona virüs tedbirleri sebebiyle hastanede karantina altına alınan yaşlı kadın hastaneden kaçınca şehri ayağa kaldırdı.

10.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:55
Karantinadan kaçtı şehri ayağa kaldırdı
Bursa 'da korona virüs tedbirleri sebebiyle hastanede karantina altına alınan yaşlı kadın hastaneden kaçınca şehri ayağa kaldırdı. Yaşlı kadını evde bulan polis ekipleri, yaşlı kadın ile birlikte evde bulunan bir kişiyi de hastaneye götürerek karantina altına aldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan yaşlı kadın, kimseye haber vermeden hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastanede olmadığı anlaşılınca Bursa polisi alarma geçti. Ekipler yaşlı kadını bulmak için hastane etrafını aradıktan sonra, evini kontrol etti. Yaşlı kadının, ailesinden yaşlı bir adamla birlikte evde olduğu belirlendi. 2 vatandaş eve çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada yapılan testlerin ardından yaşlı kadın ve yaşlı adam karantina altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bursa, 3. Sayfa
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