Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karantinadan kaçtığı iddiasıyla yakalanan genç ihbar asılsız çıkınca salıverildi - Haberler

Karantinadan kaçtığı iddiasıyla yakalanan genç ihbar asılsız çıkınca salıverildi

Çorum'da, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasından kaçtığı ihbarı üzerine yakalanan 19 yaşındaki genç, ihbarın asılsız çıkması üzerine serbest bırakıldı.

26.03.2020 00:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:46
Çorum 'da, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasından kaçtığı ihbarı üzerine yakalanan 19 yaşındaki genç, ihbarın asılsız çıkması üzerine serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'nde sokakta yürüyen A.E.Ö'nün "hastanedeki yeni tip koronavirüs karantinasından kaçtığı" ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gencin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.E.Ö'yü Mavral Sokak'ta yürürken buldu.
Polislerin, "Karantinadan kaçtığın yönünde ihbar geldi. Sağlık ekipleri gelene kadar bekleyeceksin." sözleri üzerine A.E.Ö, "Ben karantinada değilim. Evime gidiyorum. Az önce yolda gördüğüm iki kişiden sigara istemiştim, onlar böyle bir ihbar yapmış olabilir. Alkollülerdi zaten. Şaka yapmış olabilirler." yanıtını verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.Ö'ye ilk önce maske ve eldiven taktı. Sağlık ekiplerine de hasta olmadığını, asılsız bir ihbarda bulunulduğunu söyleyen genç, ambulansa alındı.
Bu sırada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileriyle irtibata geçen sağlık ekipleri, karantinada olmadığını, hakkında da bir işlem kaydı bulunmadığını öğrenince A.E.Ö'yü ambulanstan indirdi.
Polis ekipleri, A.E.Ö. ile ilgili asılsız ihbarda bulunan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinadan kaçtığı iddiasıyla yakalanan genç ihbar asılsız çıkınca salıverildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Haberin Videosu :

Karantinadan kaçtığı iddiasıyla yakalanan genç ihbar asılsız çıkınca salıverildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti
MEB, Can Ataklı’nın tepki çeken sözleri için harekete geçti Haberler
MEB, Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri için harekete geçti
İsrail’de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı Haberler
İsrail'de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Türkiye’de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

01:19: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 800'ü aştı - NEW - Haber 01:08: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 01:02: Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" - Haber 01:00: Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve... - Haber 00:58: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi - Haber 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber