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Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan diyetisyen Ender Saraç'ın test sonucu negatif çıktı. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Saraç, "Çok iyiyim" dedi.

20.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:52

Koronavirüsün ölümcül sonuçlanmaya başladığı günden bu yana katıldığı her programda salgından korunmanın yollarını anlatan diyetisyen Ender Saraç, geçtiğimiz akşam hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yaptıran Saraç, sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"TEST SONUCUM TEMİZ ÇIKTI"

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran ve koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Ender Saraç, Twitter hesabından test sonuçlarını paylaştı. Telefonundan test sonucunu gösterdiği bir video paylaşan Şaraç, "Korona test sonucum negatif yani temiz çıktı. Ayrıca ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.

Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

YALAN HABER YAPANLARA DAVA AÇACAKLAR

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Benan Saraç, eşinin sağlık durumu hakkında "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. Sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var" dedi. Çift, sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerinin hasar gördüğü yönündeki yalan haberleri yapan kişilere de dava açacaklarını söyledi.

Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Ender Saraç, 1959 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. 1989-95 yılları arasında İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da ayurveda ve Hindu tıp bilimi konularında eğitim aldı.1994 senesinde Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi'ni kuran Saraç, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi Doğa Arınma Merkezi'nin de kurucularındandır. İş yeri hekimliği sertifikası da olan Saraç, astroloji, meditasyon, reiki, NLP, yoga gibi çeşitli özel gelişim ve spiritüel eğitim programlarına da katılmasının yanı sıra çeşitli kanallarda sağlık konusunda televizyon programları yaptı.

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Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

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Bir süredir Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Etiketler : Ender Saraç, Koronavirüs, Diyetisyen, Magazin

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