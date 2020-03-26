Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat, dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.
26.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:56
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkmıyor. Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte evine kapanan Polat sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
"DELİRMEYE BAŞLADIK; ÖYLEYSE DANS"
Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.
Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Etiketler: Ebru Polat, Instagram, Magazin
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Yorumlar (11)
MK:Ya bu insanlar ölür ken dahi günahkar olduklarını sergilemekten dahi çekinmiyorlar..
AVNİ:tik tok denilen saçma salak programına erişim engeli gelmesi lazım.ahlaksızlık saçıyor.