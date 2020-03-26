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Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat, dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.

26.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:56

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkmıyor. Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte evine kapanan Polat sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

"DELİRMEYE BAŞLADIK; ÖYLEYSE DANS"

Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.

Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

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Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Etiketler: Ebru Polat, Instagram, Magazin

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Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı

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Haberler ›› Magazin ››Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
Yorumlar (11)
BUNALIM FİKRET:Bunaltmayın lan beni
Cevap Yaz 0 1
ROKİ:Gezginci kadınlar evde kafayı yedi. . . . vay be korona
Cevap Yaz 0 4
MK:Ya bu insanlar ölür ken dahi günahkar olduklarını sergilemekten dahi çekinmiyorlar..
Cevap Yaz 1 6
YUSUFCUK:Biz nelerle uğraşıyoruz bunlar nelerle uğraşıyor
Cevap Yaz 0 6
AVNİ:tik tok denilen saçma salak programına erişim engeli gelmesi lazım.ahlaksızlık saçıyor.
Cevap Yaz 0 18
AVNİ:tankut tamam,unutalım gitsin.
0 0
RIZA KOMSER:işiniz gücünüz vır vır vır dağılın
1 1
TANKUT:Tamam Avniciğim özür dilerim, haklısın. Kusura bakma.
1 1
AVNİ:tankut hakaret etmene sebeb olan nedir?
0 6
TANKUT:Kapa çeneni lavuk
7 0

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