Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere'nin başkenti Londra'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu
Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere 'nin başkenti Londra 'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.

Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını hızla yayılıyor. Birçok ülkede karantina devam ederken Londra'da karantinadan sıkılan 24 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, evden çıkamayınca pencereye oturdu. Geceliğiyle çıktığı pencereden çekilen pozları sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli'nin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. - LONDRA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Serel Yereli, İngiltere, Londra, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi Magazin
Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi Magazin
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı Magazin
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı
Kardashian, lahmacuna ’Ermeni pizzası’ dedi, Türk şarkıcılar küplere bindi Magazin
Kardashian, lahmacuna "Ermeni pizzası" dedi, Türk şarkıcılar küplere bindi
Koronavirüse yakalanan Mark Blum, hayatını kaybetti Magazin
Koronavirüse yakalanan Mark Blum, hayatını kaybetti
Acun kötü haberi paylaştı: Bir isim daha Survivor’dan diskalifiye oldu Magazin
Acun kötü haberi paylaştı: Bir isim daha Survivor'dan diskalifiye oldu
Ali Vefa’yı yıkan ölüm! Son sözleri ’Seni affettim’ oldu Magazin
Ali Vefa'yı yıkan ölüm! Son sözleri "Seni affettim" oldu
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat’tan sosyal medyayı sallayan dans Magazin
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans

Son Dakika Magazin Haberleri

12:53: Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama... - Magazin 12:53: Salgınla Mücadelede Hijyenin Rolü - Magazin 12:53: Corona virüsle mücadele eden doktorları alkışladılar - Magazin 12:53: Gökkuşağından Renkler ile bağışıklığı güçlendirin - Magazin 12:53: Ünlü oyuncu Mark Blum corona virüse yenildi - Magazin 12:43: Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi - Magazin 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 11:35: Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 09:56: Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı - Magazin 09:22: Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Magazin 08:15: Sakatlık yaşayan Meryem, Survivor'dan diskalifiye edildi - Magazin