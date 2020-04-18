Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantinadan sonra hem memleketlerine hem ailelerine kavuştular

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon'da'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi, ailelerine kavuştu.

18.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:42
Karantinadan sonra hem memleketlerine hem ailelerine kavuştular
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon 'da'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi, ailelerine kavuştu.

Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, çeşitli illerdeki yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca Trabzon'daki yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 26 kişi, gece geç saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı. Gece Samandağ'a ulaşan kafiledekilerin ateşleri tedbir amaçlı son kez kontrol edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Trabzon, Hatay, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Survivor’da Nisa, tüm Türkiye’nin önünde Sercan’ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul’da bu görüntü ortaya çıktı Haberler
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Türk bayraklı arabayla polisi peşlerinden koşturmanın bedelini ağır ödediler Haberler
Türk bayraklı arabayla polisi peşlerinden koşturmanın bedelini ağır ödediler
İBB’nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Haberler
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi Haberler
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karantinadan sonra hem memleketlerine hem ailelerine kavuştular - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:23: Mardin nüfusunun yüzde 40'ı çocuk - Haberler 13:21: Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı - Haberler 13:21: Kılıçdaroğlu: Devletin bu konuda politika üretmesi lazım - Haberler 12:59: Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir - Haberler 12:58: Manisa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler 10:44: Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı 23:25: Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz