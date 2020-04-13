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Karantinadayken 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Kızılay'dan teşekkür

ABD'den geldiğinde Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındığı süreçte ihtiyaç sahipleri için 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılay'dan teşekkür belgesi verildi.

13.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Karantinadayken 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Kızılay'dan teşekkür
ABD'den geldiğinde Kastamonu 'daki yurtta karantinaya alındığı süreçte ihtiyaç sahipleri için 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılay 'dan teşekkür belgesi verildi.
ABD'den 28 Mart'ta uçakla Türkiye'ye getirilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Yurtta karantinada bulunanlardan işadamı Akif Bilgehan Parlak, kendilerinin yemek ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay Kastamonu Şubesine 100 gıda kolisi yardımında bulundu.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, Parlak'ı karantina süresini tamamlayıp kaldığı yurttan çıkarken ziyaret edip, teşekkür belgesi verdi.
Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını anlatırken şunları söyledi:
"Bugün karantinamız sona erdi ve çıkıyoruz. Bu zor günlerde hepimizin yanında olan devletimiz ve Türk Kızılaya bir kez daha emekleri, destekleri ve gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu günleri bir daha yaşamayız. Daha sağlıklı günlerde hep beraber olmayı temenni ediyorum."
Kızılayın önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Parlak, "Buraya geldiğimiz birkaç gün içerisinde alışmak, ortamda olmak kolay değil. Ondan sonra gördük ki bize destek olmaya çalışan Kızılay'ın emekleri var. Biz mecburi buradayız ama bunun yanında sıcak yemeğe ihtiyacı olan insanlar var. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Gönül isterdi ki daha fazla yardımda bulunayım ama elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise Parlak'ın çok anlamlı bir yardıma imza attığını belirterek şöyle konuştu:
"Kastamonu yurdunda kalan misafir arkadaşlarımızdan bugün memleketine uğurladığımız Akif Bey ile daha önce telefonda tanışmıştık. Kendisi bize Kızılay'a yardımda bulunmak istediğini söylemişti ve 100 koli gıda yardımında bulunmuştu. Bugün kendisiyle yüz yüze tanıştık. Çok güzel bir örnek oldu. Bu yüzden küçük bir hediye takdim edip teşekkür beratı verdik."

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Kızılay, Güncel
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