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Karantinadayken doğum yapan kadına tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

28.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:25
Karantinadayken doğum yapan kadına tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül'ü telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik ederek, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Güncel

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