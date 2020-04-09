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Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu

İTALYA'dan, 25 Mart günü getirilerek Samsun'da yurda yerleştirilen ve dün 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenci, teşekkür klibi hazırladı.

09.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:24
Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu

İTALYA'dan, 25 Mart günü getirilerek Samsun 'da yurda yerleştirilen ve dün 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenci, teşekkür klibi hazırladı. Hazırlanan klipte, 52 öğrenci İtalya 'dan Samsun'a geliş süreçlerini ve karantina günlerinde yaşadıklarını anlatarak, yetkililere teşekkür etti.

ERASMUS eğitim programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan 401 öğrenci, 19 otobüs ile evlerine gönderildi. Alkışlarla evlerine uğurlanan öğrenciler hazırladıkları video kliple 14 günlük karantina süresince kendilerine destek olan görevlilere ve Samsunlulara teşekkür etti. 52 öğrenci İtalya'dan Samsun'a geliş hikayelerini parçalar halinde anlattı.

'HEPİMİZ BİRER SAMSUNLUYDUK ARTIK'

Klipte, 200 farklı bölgeden öğrencilerin, 48 saat içinde 2 şehirde toplanıp ardından Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildiğini belirterek "Başta büyükelçimiz, başkonsolosumuz ve bütün Türkiye ekibi canla başla çabaladı. Gece gündüz uğraştılar bir şekilde topladılar bizi, havalimanına kadar geldiler bizimle. Uzun zamandır ilk kez yalnız hissetmiyorduk artık. THY'nin düzenlediği ek seferle kendimizi bir gece yarısı Samsun Çarşamba'da bulduk. Daha sonra bizi yurda getirdiler. Odalara çıktık yorgun argın, bizi neyin beklediğini bilemeden ama bu kadar da olacağını tahmin dahi edemezdik. Çarşafından, havlusuna, sabunundan şampuanına, diş fırçası ve macunuyla bir de satranç takımıyla dopdolu bir poşet vardı. Buzdolabında ise ayran, sandviç, taze meyve. Mutlu olduk yine güvende hissettik, uyuduk hemen. Sabah uyandık sonra kapıda bir güler yüz kahvaltımızı uzattı bize. Kitaplar dağıttılar, spor malzemeleri gönderdiler. Burada zamanımızın iyi geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha evlerimize gidememiştik belki ama burada yabancılık hissetmeyelim diye elinden geleni yapan birileri vardı. Yaptıkları gerçekten de işe yarıyordu. Öyle ki 'Samsun pidesi yedirmeden buradan kimseyi göndermeyiz' demişler, bunu bile düşünmüşlerdi. Sonunda Bafra Belediyesi'nin gönderdiği nokul ve Samsunspor'un gönderdiği formalarla hepimiz küçük birer Samsunluyduk artık" ifadeleri yer aldı.

Videoda gençler, ortak kaderi paylaşan 401 öğrenci ile onlara kol kanat geren yetkililerin kocaman bir aile olduğunu belirtip, teşekkür etti. 'Evde kal Türkiye' sloganıyla tamamlanan video sosyal medyada da paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtalya, Samsun, Güncel
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