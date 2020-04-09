Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Karantinanın kalktığı Wuhan'da on binlerce kişi kenti terk etti

- Karantinanın kalktığı Wuhan'da on binlerce kişi kenti terk etti Korona virüsü salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 76 gündür devam eden karantinanın sona ermesiyle on binlerce kişi kenti terk etti.

09.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:04
- Karantinanın kalktığı Wuhan 'da on binlerce kişi kenti terk etti
WUHAN - Korona virüsü salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 76 gündür devam eden karantinanın sona ermesiyle on binlerce kişi kenti terk etti.
Dünya genelinde 88 binden fazla can kaybına neden olan ve korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki karantina dönemi 7 Nisan'da sona ermişti. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Wuhan'da tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar da yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan on binlerce Çinli, yaklaşık 76 gün sonra Wuhan'ı terk etmeye başladı. Wuhan'da otoyollarda, tren istasyonlarında ve havaalanında yoğunluk yaşandı. Yetkililer tarafından karşılanan yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.
Çin'in Shandong eyaletinde doğduğunu, Wuhan'da çalıştığını belirten Guo Lei, "Memleketime dönmek için sabırsızlanıyorum. Sekiz yıl Wuhan'da yaşadım. Bahar şenliği tatili sırasında akrabalarım şehre geldi ve malları teslim etmeme yardım etti. Salgın nedeniyle burada hepimiz mahsur kaldık" dedi.
Wuhan'da otoban gişelerinde görevli personel Fang Jing, "Karantinanın kaldırıldığını gördüğüm için çok mutluyum. Trafiğin yeniden açılması, salgın durumun düzeldiğini ve son 2 aydaki sıkı çalışmamızın karşılığını verdi. Salgın henüz sona ermediğinden kendimizi hala virüsten korumamız ve yolculara kişisel sağlığa dikkat etmelerini hatırlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Wuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.
Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3 bin 335'e ulaştı. Ölümlerin salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü açıklandı. Böylelikle Çin'de Covid-19 salgınında meydana gelen can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaşırken, şu ana dek toplam 77 bin 370 kişi hastanelerden taburcu edildi. Komisyon, Çin ana karasında 63 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 61 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı ise bin 103'e çıktı. - Karantinanın kalktığı Wuhan’da on binlerce kişi kenti terk etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››- Karantinanın kalktığı Wuhan'da on binlerce kişi kenti terk etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler