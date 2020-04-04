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- Karantinanın sona ereceği Wuhan'da havaalanı dezenfekte ediliyor

- Karantinanın sona ereceği Wuhan'da havaalanı dezenfekte ediliyor Korona virüs salgınının merkezi Çin'in Wuhan kentinde karantina kalkıyor.

04.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:30
- Karantinanın sona ereceği Wuhan 'da havaalanı dezenfekte ediliyor
WUHAN - Korona virüs salgınının merkezi Çin'in Wuhan kentinde karantina kalkıyor. Karantinanın yakın tarihte kalkacak olması nedeniyle Tianhe Uluslararası Havaalanı'nı dezenfekte edildiği ve seyahat kısıtlamalarının da kaldırılacağı belirtildi.
Korona virüs salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde 8 Nisan'da karantina sona eriyor. Normal hayata dönmeye hazırlanan ve seyahat yasaklarının kaldırılacağı belirtilen Wuhan'da Tianhe Uluslararası Havaalanı dezenfekte edildi. Ekipler banklar, asansörler ve el arabaları dahil havalanını baştan sona dezenfekte etti.
Çin, salgının ortaya çıkmasının ardından 23 Ocak'ta Wuhan kentine giriş ve çıkışları yasaklamış, sonraki günlerde de yasağı eyalet geneli için genişletmişti. Karantina kapsamında tren seferleri, uçuşlar iptal edilmiş ve yollarda kontrol noktaları oluşturulmuştu. Wuhan ve çevresindeki illerde yayılan salgın nedeniyle hastanelerin kapasitesi aşılmış ve virüsle mücadele için geçici hastaneler kurulmuştu. Çin hükümetinin getirdiği katı tedbirler ve tüm çabaların sonucunda salgın kontrol altına alındı. - Karantinanın sona ereceği Wuhan’da havaalanı dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Wuhan, Güncel

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- Karantinanın sona ereceği Wuhan'da havaalanı dezenfekte ediliyor
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