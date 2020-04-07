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Karantinaya alınan 27 yaşındaki genç: "Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller ilgili"

Karantinaya alınan 27 yaşındaki genç: "Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller ilgili" Katar'dan getirilen Türk öğrenci süreci anlattı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Katar'dan Türkiye'ye getirilen Yusuf Solak (27), yaşadığı süreci ve karantina günlerini anlatarak, "Şu...

07.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:13
Karantinaya alınan 27 yaşındaki genç: "Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller ilgili"
Katar 'dan getirilen Türk öğrenci süreci anlattı
KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Katar'dan Türkiye'ye getirilen Yusuf Solak (27), yaşadığı süreci ve karantina günlerini anlatarak, "Şu ana kadar her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller çok ilgili. Açıkçası ben bu kadar ilgi beklemiyordum. İlgili bakanlıklara kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Katar'dan özel uçakla Ankara'ya getirilen 166 kişi, hava limanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 7 otobüsle Kırıkkale'ye taşındı. Yahşihan ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinaya alınan Yusuf Solak, geliş sürecini ve günlerini kamera karşısına geçerek anlattı. Dil eğitimi için Katar'a gittiğini belirten Solak, "Katar'a indikten sonra uçağımız iptal oldu, bir gece Katar'da kaldık. İptal olmasının ardından yeni gelen yolcularla beraber ortalama 150 kişiye ulaştı sayımız. Konsolosluk görevlileri bu uçuş iptal olduktan sonra gerekli izinlerin alınması için büyük çaba gösterdiler. Sonrasında Ankara için gerekli izinler alınıp sorunsuz bir şekilde uçaklara yönlendirildik" dedi.
"Sosyal mesafeyi koruyarak otobüse yerleştirildik"
Geliş sürecini anlatan Solak, şunları kaydetti:
"Ankara'ya indikten sonra ilgili kurumların personelleri bizleri hazır bekliyorlarmış. Uçaktan inmeden hatta yerimizden bile kalkmadan bütün kontrollerimiz yapıldı. Akabinde pasaportlarımız toplandı. Sonrasında otobüslerle bizi Kırıkkale'ye getirmek üzere yola çıkardılar. Sosyal mesafeyi koruyarak otobüse yerleştirildik. Burada da yine bir çok kurumun personelleri bizleri hazırda bekliyorlardı. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık personelleri AFAD'a bağlı görevliler KYK yurt çalışanları valilik çalışanları bunları tamamı hazır bir şekilde bekliyordu. Yine sağlık kontrolleri yapıldı. Bilgilendirmeler çok anlaşılır bir şekilde yapıldı."
"Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller çok ilgili"
Solak, "Personeller güler yüzlü samimi ve içtendi. Herkes işini yapıyordu doğru bir şekilde. Odalara yerleştirildikten sonra bizlerin kullanımına sunulan malzemeleri gördüm. Onlarda epey detaylı düşünülmüş. El dezenfektanından maskeye, el sabunundan kolonyaya ve seccadeye kadar her şey vardı. Karantina süreci bu şekilde başlamış oldu. Şu an karantinadaki ikinci günüm. Şu ana kadar her şey yolunda, yurt çok konforlu, personeller çok ilgili" ifadelerini kullandı.
"Kriz yönetimi iyi sürdü"
İlgili birimlere teşekkür eden Solak, "Açıkçası ben bu kadar ilgi beklemiyordum. İlgili bakanlıklara kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İzlenimlerim böyle Katar'da bekleme süresi bir hayli uzun oldu ama kriz yönetimi iyi sürdü. Problemin çözümü için her birim ivedilikle yerine getirdi. Sağlık Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kırıkkale Valiliğine ve AFAD'a ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmasını noktaladı. Karantinaya alınan 27 yaşındaki genç: ’Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller ilgili’

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Katar, Genç, Genel
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