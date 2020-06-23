Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor

Karabük'te, bir aylık sürenin ardından 20'nin üzerinde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle karantinaya alınan 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünde denetimler devam ediyor.

Karantinaya alınan 5 bin nüfuslu köyde denetimler sürüyor
23.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:51
Karabük'te, bir aylık sürenin ardından 20'nin üzerinde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle karantinaya alınan 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünde denetimler devam ediyor. Karantinaya alınan köy drone ile görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla 14 günlük karantinanın uygulandığı Cumayanı köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Karabük Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Jandarma ekipleri tarafından köyün bazı girişleri kumlarla kapatılırken, köy içerisinde de ekipler tarafından sürekli devriye atılıyor. Karantinaya alınan köy drone ile havadan görüntülendi.

6 Temmuz saat 24.00'a kadar sürecek karantina süresinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmaları ve köyden çıkışlarına müsaade edileceği açıklandı.

"Cumayanı köyünde 20'nin üzerinde vaka var"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesindeki karantinanın sona ereceğini, Safranbolu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki karantinanın devam ettiğini kaydederek, karantinaya alınan Cumayanı köyünde 20'nin üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Vali Gürel, "Cumayanı köyümüzde maalesef 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için bu köyümüzü karantina altına aldık. Bu köydeki vatandaşlarımız özellikle merak ediyordur. Buradaki işçilerin çalıştıkları yerlerde izinli sayılmasıyla ilgili de karar aldık. Onların bütün haklarını takip ediyoruz. Onların yanındayız. Özel işletmelerde çalışan vatandaşlarımızın da haklarını koruyacağız. Diğer hususlarda da onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Orada sıkı önlem aldık ve daha önce orada tecrübemiz var. Cumayanı köyü sosyal bir köy. Vakalar bir yerde odaklanmış olsaydı belki daha küçük bir alanı karantina altına alırdık ama değişik yerlerde olduğu için tamamını karantina altına almak zorunda kaldık. Orada maske takma zorunluluğu da var. Jandarma takip ediyor. İnşallah kısa sürede biter. Oradaki insanlar bilinçli insanlar. İnşallah kısa sürede geçer" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Jandarma, Karabük, Güncel, Haber

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