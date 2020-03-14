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Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

bulunan İtalya’da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyor

14.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:47
Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor
Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya 'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyor, müzikle moral bulmaya çalışıyor.

Kısa bir süre önce belki de gürültüden kimsenin birbirini duymadığı sokaklarda artık sadece salgın sonrası hapis kaldıkları evlerinin balkonlarından şarkılar söyleyen İtalyanların sesi yankılanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya

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